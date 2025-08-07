PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Kraichgau: Großflächiger Stromausfall in mehreren Ortschaften, PM Nr. 2

Kraichgau (ots)

Nach einem zweistündigen Stromausfall in den Ortschaften Eschelbronn, Meckesheim, Lobenfeld, Lobbach, Bammental, Zuzenhausen, Neidenstein, und Epfenbach konnte der Netzbetreiber die Stromversorgung bis 23:00 Uhr fast vollständig wiederherstellen. Betroffen vom Ausfall waren zuvor ca. 23.000 Menschen. Derzeit ist von einem technischen Defekt als Ursache für den Stromausfall auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Adrian Rehberger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

