POL-MA: Kraichgau: Großflächiger Stromausfall in mehreren Ortschaften, PM Nr. 2
Kraichgau (ots)
Nach einem zweistündigen Stromausfall in den Ortschaften Eschelbronn, Meckesheim, Lobenfeld, Lobbach, Bammental, Zuzenhausen, Neidenstein, und Epfenbach konnte der Netzbetreiber die Stromversorgung bis 23:00 Uhr fast vollständig wiederherstellen. Betroffen vom Ausfall waren zuvor ca. 23.000 Menschen. Derzeit ist von einem technischen Defekt als Ursache für den Stromausfall auszugehen.
