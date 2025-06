Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 08.06.2025

Peine (ots)

Während der Schützenfeste in Stederdorf und Lengede kam es in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Polizeieinsätzen im Bereich der Festplätze. Auf dem Festplatz in Lengede wurde gegen 00:30 Uhr ein 42-jähriger Mann durch einen Kopfstoß eines Unbekannten leicht verletzt. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Zudem geriet ein weiterer 42-jähriger gegen 03:20 Uhr in der Bergstraße in eine körperliche Auseinandersetzung mit drei unbekannten Personen. Diese schlugen auf den Mann ein, wodurch er leicht verletzt wurde. Die drei Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Im Bereich des Festplatzes in Stederdorf wurde einem 19-jährigen ein Hausverbot aufgrund seines Verhalten im Bereich des Festzeltes ausgesprochen. Währenddessen wurden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes durch den Heranwachsenden leicht verletzt und beleidigt.

Im Bereich der Veranstaltungen kam es weiterhin zu mehreren Streitigkeiten unter alkoholisierten Personen, die jedoch durch das Eingreifen von Polizeibeamten und Sicherheitsdiensten, die von den Veranstaltern beauftragt wurden, vorzeitig geschlichtet werden konnten.

