POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 08.06.2025

Verkehrsunfall mit Verletzten

Samstag, 07.06.2025, 20:57 Uhr

31224 Peine, Ostrandstraße / Gunzelinstraße

Am Samstagabend befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Passat die Ostrandstraße aus Richtung Stahlwerkbrücke kommend und beabsichtigte nach links in die Gunzelinstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 22-jährige Motorradfahrerin. Es kam Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Motorradfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen, ein 12-jähriges Kind aus dem Pkw erlitt leichte Verletzungen. Die verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Neben Polizei und Feuerwehr war der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Ostrandstraße wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollgesperrt.

Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln

Samstag, 07.06.2025, 23:10 Uhr

31234 Edemissen, Uetzer Straße

Am späten Samstagabend befuhr ein 27-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem Kia die Uetzer Straße in Oedesse. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam der Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge wurden ein Verkehrszeichen, ein Hydrant und ein Gartenzaun überfahren. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers, sodass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro.

Freitag, 06.06.2025, 17:48 Uhr

31234 Edemissen, Kreisstraße 11

Bereits am frühen Freitagabend befuhr ein 22-jähriger aus dem Landkreis Gifhorn die Kreisstraße 11 im Bereich Plockhorst. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Leitplanke zusammen. Sowohl die Leitplanke als auch der Pkw wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Fahrzeugführer versuchte zunächst von der Örtlichkeit zu flüchten, konnte jedoch im Nahbereich gestellt werden. Auch in diesem Fall ergaben sich Anhaltspunkte für die Beeinflussung durch Alkohol und anderweitige berauschende Mittel. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Aufgrund des andauernden aggressiven Verhalten des Fahrzeugführers musste dieser im Anschluss in Gewahrsam genommen werden.

Fahrten unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln

Freitag, 06.06.2025, 21:19

31226 Peine, Braunschweiger Straße

Am Freitagabend wurde ein 20-jähriger Peiner durch eine Streifenbesatzung kontrolliert als er mit einem VW Golf auf der Braunschweiger Straße in Peine unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Samstag, 07.06.2025, 01:11 Uhr

31224 Peine, Schwittmerstraße

Im weiteren Verlauf der Nacht wurde ein weiterer Fahrzeugführer kontrolliert, der auf der Schwittmerstraße in Woltorf unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 60-jährige Fahrzeugführer eines Renault ebenfalls unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt.

Sonntag, 08.06.2025, 02:20 Uhr

31228 Peine, Wendesser Landstraße

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 20-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, der mit seinem BMW auf der Wendesser Landstraße in Stederdorf unterwegs war. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde gegen ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Heranwachsenden eingeleitet, eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

