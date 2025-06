Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.06.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Seit Ende Mai 2025 liegt hiesiger Polizeiinspektion eine Hinweislage zu einer professionellen Cannabis-Indoor-Plantage in Schöppenstedt im Landkreis Wolfenbüttel vor. Durch Ermittlungen der Polizei konnte diese Hinweislage bestätigt und erhärtet werden. Im Kontext der daraufhin aufgenommenen Ermittlungen gegen zunächst zwei Männer im Alter von 29 und 57 Jahren wurden am gestrigen Morgen zuvor erwirkte richterliche Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Braunschweig in vier Objekten umgesetzt. Im vorläufigen Ergebnis der noch laufenden polizeilichen Maßnahmen wurde eine professionell eingerichtete Cannabis-Indoor-Plantage in einem Wohnhaus festgestellt. Ferner konnte ein Mann im Alter von 20 Jahren vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere was den Umfang von Beweismitteln betrifft.

Für weitere Auskünfte steht ihnen die Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell