POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall - Fahrerin alkoholisiert

Augsburg (ots) - Lützelburg - Am Wochenende versuchten bislang Unbekannte in ein Haus einzubrechen. Sie scheiterten am guten Einbruchschutz der Besitzer. Am Samstag (31.05.2025), gegen 22.15 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Affalterner Straße einzubrechen. Dies gelang den Unbekannten jedoch nicht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Gerade zur Urlaubszeit nutzen Einbrecher ...

