Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.06.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Serie von Straftaten durch zwei beschuldigte Personen Wolfenbüttel, Stadtgebiet, 04.06.2025, 12:15 Uhr- 16:50 Uhr

Am 04.06.2025 kam es in Wolfenbüttel zu einer Reihe Straftaten, die von denselben zwei beschuldigten Personen begangen wurden. Die Taten wurden zwischen 12:15 Uhr und 16:50 Uhr verübt.

12:15 - 12:30 Uhr: Unterschlagung eines Transporters Die beiden Beschuldigten (weiblich: 34 Jahre/ männlich: 37 Jahre) entwendeten gemeinschaftlich einen unverschlossenen Transporter von einer Baustelle in der Straße "Neuer Weg" und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Gegen 12:25 Uhr: Diebstahl einer Handtasche Im Gastronomiebereich des Klinikum Wolfenbüttel entwendete die 34-jährige Beschuldigte aus einem unverschlossenen Mitarbeiterbüro die Handtasche der Geschädigten.

Gegen 13:30 Uhr: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel Auf einem Parkplatz in der Schweigerstraße führte der 37-jährige Beschuldigter den entwendeten Transporter, obwohl dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Zwischen 13:35 - 13:50 Uhr: Diebstahl von Elektrowerkzeugen sowie kosmetischer Erzeugnisse Die Beschuldigten entwenden gemeinschaftlich diverses Elektrowerkzeug sowie andere Artikel aus den Auslagen eines Baumarktes in der Schweigerstraße. In derselben Zeitspanne entwendeten die Beschuldigten zudem kosmetische Erzeugnisse und andere Pflegeprodukte aus einem Drogeriemarkt. Anschließend flüchteten sie mit dem zuvor entwendeten Transporter. Der Transporter konnte später in der Ortschaft Wendessen durch Zeugen angehalten und die Personen nach fußläufiger Verfolgung gestellt werden.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten verbrachten die beiden Beschuldigten zur Polizeidienststelle.

Zwischen 14:20 - 16:30 Uhr: Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte Im Zeitraum zwischen 14:20 und 16:30 Uhr beleidigte die 34-jährige Beschuldigte die Beamten und zeigte ihnen auf der Dienststelle mehrfach gezielt den Mittelfinger.

Gegen 16:25 Uhr: Körperverletzung und Sachbeschädigung Nach Entlassung aus den polizeilichen Maßnahmen fuhr die 34-jährige Beschuldigte auf der Lindener Straße mit ihrem Kinderwagen in eine 85-jährige Frau, welche einen Rollator benutzte. Die 85-jährige kam zu Fall und verletzte sich. Des Weiteren wurde der Rollator beschädigt.

Gegen 16:45 Uhr: Widerstand bei Durchsuchungsmaßnahmen Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen weigerte sich die 34-Jährige zunächst, ihren mitgeführten Rucksack auszuhändigen. In der Folge versuchte sie, den Rucksack zu verstecken, was zu einer körperlichen Fixierung durch die eingesetzten Polizeibeamten führte.

Gegen 16:50 Uhr: Sachbeschädigung

Im Anschluss an die Widerstandshandlungen schlug die beschuldigte Person mit ihren blutigen Fäusten mehrfach gegen die Glasscheiben im Wartebereich der Polizeidienststelle.

Dem 37-jährigen Beschuldigten wurde wegen des Verdachtes Fahren unter Betäubungseinfluss eine Blutentnahme entnommen. Der Beschuldigte befindet sich, aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls, im Polizeigewahrsam. Die 34-jährige Beschuldigte wurde, nach den polizeilichen Maßnahmen, entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund vorliegender Zeugenaussagen konnten die Beschuldigten mit allen hier genannten Taten in Verbindung gebracht werden. Die Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand, Diebstahl, Unterschlagung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell