Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Portmonee gestohlen; Schwarmstedt: Einbruch in Büro; Soltau: Spiegel vor Bäckerei abgefahren: Polizei sucht Geschädigten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.08.2025 Nr. 1

06.08.2025 / Portmonee gestohlen

Schneverdingen: Einer 68jährigen Frau wurde am Mittwoch, zwischen 14.00 und 14.15 Uhr während des Einkaufens im Famila-Markt aus der am Körper getragenen Handtasche unbemerkt das Portmonee entwendet. In dem Portmonee befanden sich EC-Karten und Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

06.08.2025 / Einbruch in Büro

Schwarmstedt: Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstag, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 08.20 Uhr in ein Bürogebäude an der Straße Mönkeberg ein, durchsuchten einen Raum und entwendeten etwa 25 Euro Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

06.08.2025 / Spiegel vor Bäckerei abgefahren: Polizei sucht Geschädigten Soltau: Eine 85jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch, zwischen 10.50 und 10.55 Uhr die Lüneburger Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Parkstreifens der Bäckerei Schokoladenmädchen touchierte sie aller Wahrscheinlichkeit nach, den Außenspiegel eines dort parkenden Fahrzeugs. Die Polizei sucht nun den Geschädigten zu diesem Unfall. Er sowie Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter 05191/93800 zu melden.

