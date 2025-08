Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Egestorf: Vollsperrung; Schneverdingen: Wohnmobilbrand; Soltau: Laterne gerammt; Schneverdingen: Fußgänger schwerverletzt; Soltau: Abbieger übersehen; Neuenkirchen: Brand; Schneverdingen: Diebstahl

Heidekreis (ots)

06.08.2025 / Vollsperrung nach Lkw-Unfall (FOTO)

Egestorf: Am Mittwochmorgen kam es in einer Baustelle auf der A 7, in Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein mit Zucker beladener Lkw auf die Seite kippte. Als der 59-jährige Fahrer die Verschwenkung vor einer Baustelle zwischen Bispingen und Evendorf zu spät sah, kollidierte er mit der Gleitschutzwand. Hierdurch kippte der Sattelzug um und kam auf der linken Seite zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Für die andauernden Bergungsarbeiten ist die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Bispingen von der Autobahn abgeleitet. Die Polizei bittet daher die Vollsperrung weiträumig zu umfahren.

05.08.2025 / Wohnmobil gerät in Brand

Schneverdingen: Als ein 68-Jähriger am Dienstagabend sein Wohnmobil in der Straße "Am Wörn" abstellte, entwickelte dieses gegen 17:00 Uhr aus unbekannten Gründen plötzlich Rauch. Innerhalb kürzester Zeit geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Durch mehrere Ersthelfer kann der 68-Jährige aus dem brennenden Fahrzeug gerettet werden. Er wird durch den Brand schwer und ein 40-jähriger Retter leicht verletzt. Beide werden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

05.08.2025 / Straßenlaterne fällt auf Radfahrer

Soltau: Ein 39-Jähriger, der die Weinligstraße am Dienstagabend mit seinem Auto befuhr, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er gegen 17:00 Uhr mit einer Straßenlaterne zusammen. Durch den Zusammenstoß fiel die Laterne um. Ein zufällig darunter befindlicher 26-jähriger Radfahrer wurde durch diese am Kopf getroffen und leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

05.08.2025 / Fußgänger bei Zusammenstoß schwerverletzt

Schneverdingen: In der Osterheide kam es am frühen Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger, der auf der Verlängerung des Osterwaldwegs spazierte, schwerverletzt wurde. Als ein 57-jähriger Radfahrer gegen 14:10 Uhr von hinten an dem 72-Jährigen vorbeifahren wollte, trat dieser plötzlich in den Fahrtweg des Radfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen stürzten hierdurch. Der 72-Jährige wurde durch den Unfall schwer und der 57-Jährige leicht verletzt. Der 72-Jährige wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

05.08.2025 / Abbieger beim Überholen übersehen

Soltau: Als ein 26-Jähriger am Dienstag gegen 13:50 Uhr ein vor ihm fahrendes Auto auf der B 71 zwischen Soltau und Harber überholte, übersah er das Auto eines davor befindlichen 43-Jährigen. Dieser bog in diesem Moment nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 43-Jährige leicht und seine 38-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige Unfallverursacher und seine 22-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt.

05.08.2025 / Brand in Fahrzeughalle

Neuenkirchen: Bei Arbeiten in einer Fahrzeughalle in der Siemensstraße geriet am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr ein Pkw in Brand. Ein 48-Jähriger führte die Arbeiten durch, als ein dort stehendes Auto plötzlich Feuer fing. Durch hinzugerufene Helfer konnte das Feuer jedoch schnell gelöscht werden, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Der 48-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

04./05.08.2025 / Diebstahl hochwertiger Fahrzeugteile

Schneverdingen: In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte hochwertige Fahrzeugteile in der Straße "Gerberweg". Hierzu verschafften sich diese im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr zunächst gewaltsam Zugang zu dem Fahrzeug der Marke BMW. Im Anschluss bauten sie außen und innen verschiedene Teile ab. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Personen / Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell