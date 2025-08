Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Auto von Ast getroffen; Walsrode: Unfallflucht am Krankenhaus; Bomlitz: Unfall mit Baum - schwerverletzt

Heidekreis (ots)

03.08.2025 / Auto von Ast getroffen

Munster: Am Sonntagmittag kam es auf der B 209, zwischen Amelinghausen und Stübeckshorn, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto von einem herabfallenden Ast getroffen wurde. Als ein 25-Jähriger die Straße gegen 14:00 Uhr mit einem Auto in Richtung Soltau befuhr, brach der Ast einer Eiche ab und fiel auf das Dach des Fahrzeugs. Das Auto wurde hierdurch stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Ast wurde durch die alarmierte Feuerwehr entfernt und das Auto abgeschleppt.

02./03.08.2025 / Unfallflucht am Krankenhaus

Walsrode: Im Zeitraum von Samstag, gegen 16:00 Uhr, bis Sonntag, gegen 18:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter das Auto eines 65-jährigen Geschädigten. Das Fahrzeug war in dem Zeitraum auf dem Besucherparkplatz des Krankenhauses in der Robert-Koch-Straße abgestellt und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Hinweise zum Unfall oder dem Flüchtigen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

01.08.2025 / Unfall mit Baum - schwerverletzt

Bomlitz: Bereits am Freitagmorgen kam es auf der B 440 kurz vor dem Abzweig in Richtung Bommelsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Ein 18-Jähriger, der die Straße von Kroge kommend in Richtung Visselhövede mit seinem Auto befuhr, kam kurz vor 06:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen, bevor er frontal mit einem Straßenbaum kollidierte. Der 18-Jährige, der allein in seinem Fahrzeug war, wurde durch den Unfall schwerverletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell