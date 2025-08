Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung PI Heidekreis Wochenende der KW 31

Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zu Samstag schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes ein und entwendeten u.a. die Frontscheinwerfer und den vorderen Stoßfänger des Fahrzeugs. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt abgeparkt in der Bahnhofstraße in Schneverdingen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Schneverdingen zu melden: 05193-982500.

2. Schneverdingen: Brandstiftung eines im Rohbau befindlichen Nebengebäudes Am Samstagmorgen setzten Unbekannte ein im Rohbau befindliches Nebengebäude im Heidkampsweg in Schneverdingen in Brand. Durch den Brand kam es zu Verpuffungen und Beschädigung des Rohbaus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 20.000EUR. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Auch hier werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Soltau unter 05191-93800 zu melden.

3. Schneverdingen: Fahren ohne Führerschein Beamten der Polizei Schneverdingen fiel am Samstag um 20:55 Uhr im Rahmen der Verkehrsüberwachung ein nicht angeschnallter Fahrzeugführer auf, der die Bahnhofstraße mit seinem Pkw befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sowohl gegen ihn, als auch gegen den Fahrzeughalter, der das Fahren ohne Fahrerlaubnis zuließ, wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

4. Soltau: Gespann überladen - Weiterfahrt untersagt Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde im Stadtgebiet Soltau ein Mercedes Vito mit Anhänger kontrolliert. Dabei wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Pkw um gut 22% überladen war. Dem 25-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt und ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

5. Wietzendorf: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht Am Freitagabend, in der Zeit von 21:45 Uhr bis 22:50 Uhr, wurde die Windschutzscheibe von einem blauen Honda Jazz beschädigt. Der Pkw war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz der Sporthalle an der Kampstraße abgestellt.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wietzendorf unter 05196-963760 zu melden.

6. Munster: Zwei Unfälle am gleichen Unfallort Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam ein 36-jähriger Mann aus Salzhausen aus bislang ungeklärter Ursache beim Durchfahren einer Linkskurve auf der K 49 zwischen Ilster und der B 209 alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Bereits am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 37-Jährige aus Munster die K 49 in dieselbe Fahrtrichtung und kam im gleichen Kurvenbereich ebenfalls alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw der Munsteranerin überschlug sich im Seitenraum und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl der 36-Jährige als auch die 37-Jährige, die jeweils allein im Pkw saßen, wurden hierbei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden durch die Unfälle erheblich beschädigt.

7. Schwarmstedt: Einbruch in Schulgebäude In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag ist die unbekannte Täterschaft in die Wilhelm-Röpke-Schule in Schwarmstedt eingebrochen. Nachdem auch im Inneren diverse Türen gewaltsam geöffnet wurden, flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Die abschließende Schadenshöhe und das Diebesgut sind bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 zu melden.

8. Bad Fallingbostel: Trunkenheit im Verkehr In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch Zeugen ein weißer Kleinwagen in der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel beobachtet, welcher mehrfach gegen hohe Bordsteinkanten fuhr. Hierbei verlor der Kleinwagen eine Radkappe. Die Beamten konnten die 39-jährige Fahrzeugführerin später auf der L163 zwischen Bad Fallingbostel und Düshorn feststellen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab: 2,56% Promille. Nach Durchführung einer Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurde der Fahrzeugführerin die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell