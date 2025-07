Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbruchsversuch; Walsrode: Von der Fahrbahn abgekommen; Bomlitz/Walsrode: Fahrten unter Drogen; Schneverdingen: Feuer am Wohnhaus; Schwarmstedt: Boot entwendet

30.07.2025 / Einbruchsversuch

Schwarmstedt: Am Mittwochabend brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße "Am Varrenbruch" ein. Hierzu öffneten diese gewaltsam ein Fenster und betraten den Innenraum. Als eine dort befindliche Alarmanlage gegen 22:45 Uhr auslöste, entfernten sich die Täter fluchtartig aus dem Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

30.07.2025 / Von der Fahrbahn abgekommen

Walsrode: Auf der L 191 kam es am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger mit einem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam. In Höhe der Auffahrt auf die A 7, in Richtung Hamburg, verunfallte der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen. Hierbei kollidierte er mit mehreren Verkehrszeichen. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

30.07.2025 / Fahrten unter Drogen

Bomlitz/Walsrode: Aufgrund der Missachtung eines Verbots der Durchfahrt (VZ 267) an der Borger Straße in Bomlitz kontrollierten Polizeikräfte am Mittwochnachmittag einen 41-Jährigen, der die Straße mit seinem Auto befuhr. Bei der Kontrolle gegen 16:30 Uhr ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen. Ein Urintest reagierte daraufhin positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der vorangegangenen Ausfallerscheinung erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Kurz zuvor kontrollierten Polizeikräfte gegen 15:30 Uhr in der Ernst-August-Straße in Walsrode den 36-jährigen Fahrer eines Transporters. Auch hier ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Urintest reagierte ebenfalls positiv auf THC. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

30.07.2025 / Feuer am Wohnhaus

Schneverdingen: Als ein elektrisches Gerät, das sich auf der Terrasse eines Hauses im Mühlenweg befand, aus bislang unbekannten Gründen Feuer fing, wurde der Brand gegen 14:20 Uhr durch eine 38-jährige Nachbarin entdeckt und umgehend gemeldet. Ein Ausbreiten des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch den Brand wurden ein Zaun, die Terrasse und Teile der Außenwand des Hauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

29./30.07.2025 / Boot entwendet

Schwarmstedt: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Baustelle an der Leinebrücke in der Straße "Am Sportplatz". Hier entwendeten sie ein im Wasser befindliches Motorboot. Ein ebenfalls nicht mehr vor Ort befindlicher Schwimmkörper mit einem Baugerüst konnte bei einer Absuche durch den Polizeihubschrauber flussabwärts festgestellt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

