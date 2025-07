Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Alkoholisiert auf dem E-Scooter; Soltau: Fahrt unter Drogen; Rethem (Aller): Von der Fahrbahn abgekommen

Heidekreis (ots)

28.07.2025 / Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Bad Fallingbostel: Am Montagabend kontrollierten Polizeikräfte gegen 22:45 Uhr einen 22-Jährigen, der die Walsroder Straße mit einem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest vor Ort. Ein im Anschluss durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Da beim Führen von Elektrokleinstfahrzeugen auch die 0,5-Promille-Grenze gilt, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

28.07.2025 / Fahrt unter Drogen

Soltau: Als Polizeikräfte am Montagnachmittag einen 39-Jährigen kontrollierten, der mit einem Auto die Straße "Almhöhe" befuhr, ergaben sich Hinweise darauf, dass er vor Fahrtantritt Drogen zu sich genommen hatte. Bei der Kontrolle gegen 16:00 Uhr wurden körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt und er räumte den Konsum von Opiaten und Kokain ein. Dem 39-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Während der Kontrolle konnten zudem Opiate bei ihm aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

28.07.2025 / Von der Fahrbahn abgekommen

Rethem (Aller): Aufgrund eines Defekts an der Lenkung verunfallte ein 21-Jähriger am Montagvormittag mit seinem Auto auf der L 192. Er befuhr die Straße aus Rethem (Aller) kommend in Richtung Rethem-Moor, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Trotz Bremsversuch geriet er in einen dortigen Straßengraben und kam dort zum Stehen. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell