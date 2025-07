Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: A 27/Walsrode: Unter Drogen gefahren; Soltau: Betrunken verunfallt; A 7/Essel: Falsches Kennzeichen am Auto

Heidekreis (ots)

28.07.2025 / Unter Drogen gefahren

A 27/Walsrode: Am frühen Montagmorgen kontrollierten Polizeikräfte einen 23-Jährigen, der die A 27 in Richtung Bremen mit seinem Auto befuhr. Bei der Kontrolle gegen 02:20 Uhr ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain und Opiate. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

27.07.2025 / Alkoholisiert verunfallt

Soltau: Als ein 47-Jähriger den Landolfdamm am Sonntagabend gegen 23:45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Trift befuhr, kam er in einer dortigen leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kollidierte er frontal mit dem im Gegenverkehr ordnungsgemäß geparkten Auto eines 65-Jährigen. Der Fahrer und seine 37-jährige Beifahrerin wurden hierdurch leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,66 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem 47-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

27.07.2025 / Falsches Kennzeichen am Auto

A 7/Essel: Bei der Kontrolle eines 36-Jährigen, der die A 7 am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr mit seinem Auto in Richtung Hannover befuhr, stellten Polizeikräfte fest, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen nicht zu diesem gehörte. Das Auto war abgemeldet und das Kennzeichen wurde für die Fahrt angebracht, um den Anschein einer Zulassung zu erwecken. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell