POL-HK: A 7/Bad Fallingbostel: Unfall mit 6 Beteiligten; Schneverdingen: Flucht vor Verkehrskontrolle; Walsrode/Rethem (Aller): Versuchte Einbrüche

Unfall mit 6 Beteiligten; Schneverdingen: Flucht vor Verkehrskontrolle; Walsrode/Rethem (Aller): Versuchte Einbrüche

25.07.2025 / Verkehrsunfall mit 6 Beteiligten (FOTO)

A 7/Bad Fallingbostel: Auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Walsroder Dreieck und Bad Fallingbostel, kam es am Freitagmorgen zu einem Auffahrunfall, bei dem insgesamt sechs Autos auf dem mittleren Fahrstreifen kollidierten. Als drei Autos gegen 09:30 Uhr aufgrund von Staubildung auf dem mittleren Fahrstreifen anhalten mussten, konnte eine unmittelbar dahinterfahrende 52-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Auto auf das letzte Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden die drei vorderen Fahrzeuge ineinandergeschoben. Eine 32-Jährige und eine 37-Jährige kollidierten im Anschluss jeweils mit dem vor ihnen befindlichen Fahrzeug, sodass schlussendlich sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Durch den Unfall wurde die 37-Jährige und ein 20-Jähriger leichtverletzt. Aufgrund des Unfalls musste die A 7 für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Durch die Sperrung und die anschließenden Bergungsarbeiten kam es zu einem größeren Rückstau.

24.07.2025 / Flucht vor Verkehrskontrolle

Schneverdingen: Am Donnerstagabend stellten Polizeikräfte im Stadtgebiet Schneverdingen ein Auto fest, das sich einer Verkehrskontrolle fluchtartig entzog. Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der männliche Fahrer das Auto gegen 18:00 Uhr im Innenstadtbereich. Bei seiner Flucht fuhr er derart überhöhte Geschwindigkeiten, dass die Einsatzkräfte der Polizei von einer weiteren Verfolgung absahen, um eine Gefährdung von Unbeteiligten zu minimieren. Die Polizei in Schneverdingen bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer bzw. Fahrzeug, bei dem es sich um einen kleineren, weißen SUV mit schwarzem Dach handelte, sich unter 05193-982500 zu melden.

24./25.07.2025 / Versuchte Einbrüche

Walsrode/Rethem (Aller): Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem versuchten Einbruch in die Stadthalle Walsrode. Unbekannte versuchten gegen 01:30 Uhr gewaltsam eine Tür zu öffnen, scheiterten jedoch und ließen ab. Auch in der Folgenacht versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in der Rodewalder Straße in Rethem (Aller) zu verschaffen. Als gegen 01:20 Uhr die Alarmanlage des Gebäudes auslöste, ließen sie ebenfalls ab und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nehmen der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 und die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

