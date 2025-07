Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Täter bei Einbruch in Tankstelle gestört; Soltau: Verkehrskontrolle in Oeningen; Schneverdingen: Einbrüche in Gaststätte und Kiosk

Heidekreis (ots)

22.07.2025 / Täter bei Einbruch in Tankstelle gestört

Munster: In der Soltauer Straße kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Unbekannte zerstörten eine Fensterscheibe und betraten das Gebäude. Hier nahmen sie eine größere Menge Zigaretten an sich. Beim Verlassen des Gebäudes wurden sie jedoch durch den Betreiber der Tankstelle gestört und verließen den Tatort ohne Diebesgut. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

21.07.2025 / Geschwindigkeitsmessungen in Oeningen

Soltau: Am Montag führten Polizeikräfte eine Verkehrskontrolle auf der K 9 im Bereich Oeningen durch. Bei den im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 14:30 Uhr durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen fielen 59 Fahrer mit einer überhöhten Geschwindigkeit auf. Auf dem Streckenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Der Spitzenreiter fuhr mit 86 km/h in die Kontrolle. Diesen erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen, weshalb die Polizei auch weiterhin Messungen durchführen wird.

20./21.07.2025 / Einbrüche in Gaststätte und Kiosk

Schneverdingen: In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Overbeckstraße ein. Hierzu öffneten sie in der Zeit von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr gewaltsam mehrere Fenster des Hauptgebäudes und der Nebengebäude. Aus diesen entwendeten sie einen Tresor und Elektrogeräte. Am frühen Montagmorgen kam es ebenfalls zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Harburger Straße. Dort drangen Unbekannte kurz vor 05:00 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

