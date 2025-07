Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Bad Fallingbostel, Fahren ohne Versicherung, aber unter dem Einfluss von Alkohol; 2. Schneverdingen, Einbruch in Freizeitbegegnungsstätte; 3. Soltau, Sachbeschädigungen im Böhmepark

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Bad Fallingbostel, Fahren ohne Versicherung, aber unter dem Einfluss von Alkohol

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme zwei Jugendliche kontrolliert, die zuvor E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum geführt haben. Dabei wurde festgestellt, dass beide Jugendliche alkoholisiert waren. Einer der beiden kontrollierten E-Scooter verfügte zudem nicht über die benötigte Haftpflichtversicherung. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Jugendlichen an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

2. Schneverdingen, Einbruch in Freizeitbegegnungsstätte

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen drangen derzeit unbekannte Täter in die Freizeitbegegnungsstätte in der Kirchstraße in Schneverdingen ein. Nachdem das Objekt nach Diebesgut durchsucht wurde, flüchtete die unbekannte Täterschaft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

3. Soltau, Sachbeschädigungen im Böhmepark

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Böhmepark in Soltau zu Sachbeschädigungen an einer Sitzgelegenheit, einem Mülleimer und einem Schild. Vorgenannte Gegenstände wurden durch unbekannte Täter gewaltsam aus ihren einbetonierten Halterungen gerissen und vor Ort im Nahbereich abgelegt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191-93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell