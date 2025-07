Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Vier Traktorreifen gestohlen; Munster: Autofahrer pustet fast 1,3 Promille; Soltau: Mit 1,12 Promille im Lkw unterwegs, etc.

Heidekreis (ots)

15.07. - 16.07. / Vier Traktorreifen gestohlen Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 15:00 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Straße Am Buschfeld in Schneverdingen. Durch ein durch die Täter geöffnetes Zaunelement flüchteten sie mit vier Traktorreifen vom Gelände. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

16.07. / Autofahrer pustet fast 1,3 Promille Munster: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch kurz nach 17 Uhr einen 50-jährigen Munsteraner, der mit seinem Pkw in der Straße Kohlenbissener Grund unterwegs war. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass der Mann offensichtlich zuvor Alkohol konsumiert hatte und führten einen Alkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Die Polizisten untersagten dem 50-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt, ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

16.07. / Mit 1,12 Promille im Lkw unterwegs Soltau: Auf einen Lkw-Fahrer wurden Polizeibeamte am Mittwoch um kurz vor 11 Uhr aufmerksam gemacht. Der 41-Jährige war mit seinem Lkw auf dem Autohof in Soltau OT Harber. Aufgrund eines starken Alkoholgeruchs, der von ihm ausging, kontrollierten ihn die hinzugerufenen Polizeibeamten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Mann aus Polen musste seinen Lkw stehen lassen. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

16.07. / E-Scooter ohne Versicherungsschutz Walsrode: Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr stellten Polizeibeamte in der Oskar-Woll-Straße einen 16-Jährigen auf einem E-Scooter fest. Der 16-jährige Walsroder hatte an seinem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den jungen Mann ein. Eine Weiterfahrt auf dem E-Scooter wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell