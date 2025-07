Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Berauscht und ohne Führerschein; A 7/Buchholz: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten; Walsrode: Einbruch in Bar

Heidekreis (ots)

14.07.2025 / Berauscht und ohne Führerschein

Bomlitz: Bei der Kontrolle eines 34-jährigen Autofahrers in Hasberg stellten Polizeikräfte am Montagabend gegen 20:30 Uhr fest, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins war. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 0,81 Promille. Den Konsum von Drogen gab der 34-Jährige ebenfalls zu. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Es wurde zudem ein Strafverfahren gegen die 61-jährige Halterin des Autos eingeleitet, da sie ihm dieses im Wissen des nicht vorhandenen Führerscheins überließ.

14.07.2025 / Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

A 7/Buchholz (Aller): Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen wurden zwei Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 76-Jähriger und ein 61-Jähriger befuhren die A 7 in Richtung Hamburg im Konvoi mit ihren Motorrädern, als ein vor ihnen fahrender 31-Jähriger mit seinem Auto stark abbremsen musste. Der 76-Jährige fuhr daraufhin auf das Auto auf und kollidierte im Anschluss mit dem 61-Jährigen. Dieser stürzte und stieß mit dem Auto eines 50-Jährigen zusammen. Beide Motorradfahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Auto eines 57-Jährigen entstanden weiterhin Schäden durch umherfliegende Trümmerteile. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A 7 vollgesperrt.

14.07.2025 / Einbruch in Bar

Walsrode: Am Montag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Bar in der Langen Straße. Hier entwendeten sie Spirituosen und Bargeld. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 00:45 Uhr bis 15:00 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell