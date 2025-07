POL-HK: Ahlden: Alkoholisiert mit dem E-Scooter verunfallt und schwerverletzt; Soltau: Unfall mit Krafträdern - Zwei Schwerverletzte; Cordingen: Verbot der Einfahrt; Bad Fallingbostel: Einbruch in Wohnhaus

Polizeiinspektion Heidekreis

11.07.2025 / Alkoholisiert mit dem E-Scooter verunfallt und schwerverletzt

Ahlden: Am Freitagmorgen verunfallte in der Lindenstraße der 55-jährige Fahrer eines E-Scooters, der in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Im Vorbeifahren touchierte er gegen 01:10 Uhr ein am Straßenrand geparktes Auto und stürzte dadurch. Hierbei verletzte er sich schwer. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten Einsatzkräfte fest, dass der 55-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Aus diesem Grund wurden bei ihm Blutproben entnommen, nachdem er zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Auch bei seinem 42-jährigen Begleiter, der die Straße auf einem Fahrrad befuhr, wurde eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein Atemalkoholtest wurde jedoch abgelehnt und aus diesem Grund eine Blutentnahme durchgeführt. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

11.07.2025 / Unfall mit Krafträdern - Zwei Schwerverletzte

Soltau: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Krafträdern, die die Wieheholzer Straße (K 40) zusammen in Richtung Wolterdingen befuhren. Als gegen 00:20 Uhr plötzlich eine Katze die Fahrbahn überquerte, bremste der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads stark ab. Die mit ihrem Motorrad hinter ihm fahrende 20-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Leichtkraftrad auf. Die insgesamt vier auf den beiden Fahrzeugen befindlichen Personen wurden durch den Aufprall von den Fahrzeugen geschleudert. Hierdurch verletzten sich die 20-jährige Fahrerin des Motorrads und die 18-jährige Mitfahrerin des Leichtkraftrads schwer. Der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrads und der 17-jährige Mitfahrer des Motorrads wurden durch den Unfall leichtverletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

10.07.2025 / Verbot der Einfahrt - Diverse Verfahren

Cordingen: In den vergangenen Tagen führte die Polizei vermehrt Verkehrskontrollen in der Borger Straße durch. Grund waren Beschwerden von Anwohnern über Verkehrsteilnehmer, die die Straße verbotswidrig nutzten, um die Sperrung der Kreisstraße (Sanierung des Cordinger Kreisels) in Richtung Ahrsener Straße (K 129) zu umfahren. Die kleine Ortsdurchfahrt wurde vor allem auch durch den Schwerverkehr genutzt. Das Einfahren in die Borger Straße von der Cordinger Straße kommend ist jedoch durch das Verkehrszeichen "Verbot der Einfahrt" (VZ 267) untersagt. Dies gilt für Fahrzeuge aller Art - Linienbussen und Fahrrädern ist das Einfahren aufgrund eines Zusatzzeichens gestattet. In den vergangenen Tagen kontrollierten Polizeikräfte wiederholt die Einhaltung des Verbots und mussten unzählige Verstöße feststellen. Bei Missachtung des Verbots droht ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro. Auch in Zukunft werden dort regelmäßige Kontrollen der Polizei stattfinden.

09./10.07.2025 / Einbruch in Wohnhaus

Bad Fallingbostel: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Im Wedden". Nachdem sie in das Haus gelangten, durchsuchten sie dieses nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine größere Menge Bargeld und ein Elektrogerät. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

