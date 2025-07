Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Schockanrufe; Schwarmstedt: Lkw und Werkzeug entwendet; Soltau: Unfallflucht beim Outlet - Zeugen gesucht!

Heidekreis (ots)

09.07.2025 / Schockanrufe

Heidekreis: Am Mittwoch kam es im Heidekreis zu unzähligen Schockanrufen. Betroffen waren Bürgerinnen und Bürger im gesamten Landkreis. In allen bislang bekannt gewordenen Fällen haben die Angerufenen die Betrugsmasche erkannt und das Gespräch beendet. Mehr Informationen zu diesem Phänomen gibt es unter www.polizei-beratung.de.

08./09.07.2025 / Lkw und Werkzeug entwendet

Schwarmstedt: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Lkw der Samtgemeinde, der in der Rosenstraße stand. Am Folgetag wurde das Fahrzeug in Essel aufgefunden. Diverse Werkzeuge, die sich zuvor auf der Ladefläche befanden, waren jedoch nicht mehr dort. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

04.07.2025 / Unfallflucht beim Outlet - Zeugen gesucht!

Soltau: Bezugnehmend auf die Pressemitteilung zu einer Verkehrsunfallflucht vom 04.07.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6070820) sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die den Verkehrsunfall, der sich gegen 11:45 Uhr, auf dem Parkplatz des Outlet Centers ereignet hat. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem durch den flüchtigen Unfallversucher geführten Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen (Mercedes-Benz Vito oder ähnlich) handelte. Beim Rückwärtsfahren stieß dieser gegen den ordnungsgemäß geparkten VW Polo der 31-jährigen Geschädigten und verursachte einen nicht unerheblichen Schaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

