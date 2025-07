Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wedemark: Fahrt unter Drogen; Schneverdingen/Bad Fallingbostel/Walsrode: Unfallfluchten; Walsrode: Flüchtig nach Panne auf der A 7; Schneverdingen: Einbruch in Geschäft

Heidekreis (ots)

07.07.2025 / Fahrt unter Drogen

Wedemark: Polizeikräfte kontrollierten am Montagnachmittag die 31-jährige Fahrerin eines Autos, die zuvor die A 7 in Richtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Schwarmstedt und Berkhof, befuhr. Bei der Kontrolle gegen 16:30 Uhr ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen stand. Dies bestätigte ein Urinvortest, der positiv auf THC reagierte. Bei der 31-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

07.07.2025 / Unfallfluchten

Schneverdingen/Bad Fallingbostel/Walsrode: Am Montag kam es im Landkreis Heidekreis zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen sich die Verursacher im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernten. Zunächst touchierte ein Unbekannter in der Schulstraße in Schneverdingen mit seinem Fahrzeug ein am Fahrbahnrand geparktes Auto im Vorbeifahren. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von 07:35 Uhr und 07:50 Uhr. In Bad Fallingbostel kam es gegen 11:35 Uhr in der Vogteistraße zu einem Unfall mit gleichem Hergang. Hier handelt es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug vermutlich um einen Lkw. Auch in Walsrode wurde zwischen 12:30 Uhr und 14:45 Uhr in der Oskar-Wolff-Straße ein geparktes Auto durch einen Unbekannten beim Vorbeifahren beschädigt. An allen Fahrzeugen kam es jeweils zu Beschädigungen an den Außenspiegeln. Hinweise zu den Unfallflüchtigen nehmen die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500, die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 und die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

07.07.2025 / Flüchtig nach Panne auf der A 7

Walsrode: In den frühen Morgenstunden wurden der Polizei am Montag durch mehrere Autofahrer zwei Personen gemeldet, die die A 7 gegen 05:30 Uhr zu Fuß überquerten. Durch sofort eingesetzte Polizeikräfte konnten die Personen, ein 37-Jähriger und eine 45-Jährige, an der Anschlussstelle Westenholz angetroffen werden. Dort teilten sie mit, dass sie mit einem Auto auf der A 7 liegengeblieben waren. Der Fahrer des Autos und sein Beifahrer seien jedoch in ein angrenzendes Waldstück geflohen. Zwei Kennzeichen, die der 37-Jährige bei der Kontrolle in einer Tasche mit sich führte, waren als gestohlen gemeldet. Durch Einsatzkräfte wurde daraufhin das Auto aufgesucht, das sich auf dem Seitenstreifen der A 7 in Richtung Hannover befand. An diesem waren keine Kennzeichen angebracht und es verfügte über keine Zulassung oder Versicherung. Die mutmaßlich flüchtigen Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden. Es besteht außerdem der Verdacht, dass der flüchtige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Das Fahrzeug und die Kennzeichen wurden sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Bad Fallingbostel sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können. Diese werden gebeten sich unter 05162-9720 zu melden.

05.-07.07.2025 / Einbruch in Geschäft

Schneverdingen: In der Zeit von Samstag, gegen 12:30 Uhr, bis Montag, gegen 10:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Bergstraße ein. Hierzu verschafften sie sich gewaltsam Zugang durch ein Fenster. Im Verkaufsraum entwendeten sie Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

