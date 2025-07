Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand; Bispingen: Mehrere Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt; Schneverdingen: Diebstahl aus Auto

Heidekreis (ots)

06.07.2025 / Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand

Bad Fallingbostel: Am frühen Sonntagabend kam es in der Straße "Goethering" zu einem Beinaheunfall. Als ein 55-Jähriger die Straße gegen 19:00 Uhr in Richtung "Deiler Weg" befuhr, geriet er mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Die 49-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden Autos konnte einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen auf den Bordstein verhindern. Durch Polizeikräfte konnte er kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer am Fahrzeug stehenden Gruppe. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung konnte er zweifelsfrei als Fahrer identifiziert werden. Zu diesem Zeitpunkt stand er sichtlich unter Alkoholeinfluss und bestritt das Auto gefahren zu sein. Aufgrund des zeitlichen Verzugs wurden daraufhin zwei Blutproben im Abstand von 30 Minuten entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen einen 38-Jährigen wurde weiterhin ein Strafverfahren wegen einer Strafvereitelung eingeleitet, da er fälschlicherweise behauptete der Fahrer des Autos zu sein. Zudem kam es durch einen zu der Gruppe gehörenden 47-Jährigen zu einem Übergriff zum Nachteil eines 43-jährigen Polizeibeamten. Dieser wurde hierdurch nicht verletzt. Bei dem 47-Jährigen wurde aus diesem Grund auch eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

06.07.2025 / Mehrere Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bispingen: Bei einem Verkehrsunfall, auf der K 4 zwischen Schwindebeck und Steinbeck, wurden am Sonntag kurz vor 09:00 Uhr mehrere Radfahrer teilweise schwerverletzt. Die Radfahrer, die in einer Gruppe von 30 - 40 Personen unterwegs waren, überquerten den dortigen Bahnübergang auf der Straße. Als ein 39-Jähriger mit seinem Reifen bei regennasser Fahrbahn in eine Vertiefung geriet, stürzte er. Sieben dahinter befindliche Radfahrer im Alter von 24 bis 58 Jahren konnten dem Sturzgeschehen nicht mehr ausweichen und kamen ebenfalls zu Fall. Durch den Unfall wurde der 39-Jährige schwer und die sieben weiteren Radfahrer leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte versorgt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 4 gesperrt.

05./06.07.2025 / Diebstahl aus Auto

Schneverdingen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte mehrere Gegenstände aus einem Auto, das auf einem Grundstück in der Straße "Tannenweg" stand. Hierzu zerbrachen sie eine Scheibe des Fahrzeugs, bevor sie es durchsuchten und darin befindliche Wertsachen des 78-jährigen Geschädigten an sich nahmen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 09:30 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

