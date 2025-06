Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Radfahrer fährt gegen Transporter

Heringsdorf (ots)

Am 20.06.2025 gegen 19:50 Uhr kam es in der Seestraße in 17429 Seebad Bansin zu einer Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes Transporter und einem Radfahrer. Hierbei befuhr ein 62-jährige deutsche Radfahrer die Seestraße in Richtung Ahlbecker Chaussee Auf Höhe des Lidl-Marktes bog er nach rechts auf den Parkplatz des Lidl-Marktes ab. Zu diesem Zeitpunkt wollte der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Mercedes Transporter mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz des Lidl-Marktes runterfahren. Er sah, dass der Radfahrer sehr unsicher fuhr und hielt vorsichtshalber sein Fahrzeug an. Der Radfahrer fuhr frontal auf den Transporter zu und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand am Transporter ein Sachschaden von ca. 500,-EUR. Der Radfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,15 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

