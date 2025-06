Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl PKW Audi A6 in Malchow (LK MSE)

Malchow (LK MSE) (ots)

Im Zeitraum vom 19.06.2025, 12:00 Uhr bis zum 20.06.2025, 13:00 Uhr kam es in 17213 Malchow, Parkplatz am Kloster zum Diebstahl eines PKW. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen Audi A6 Allroad mit dem amtlichen Kennzeichen PCH-V560. Zeugen, die Beobachtungen zum hier vorliegenden Diebstahl gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Röbel unter Tel.: 039931-8480, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mv.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

