POL-NB: Polizei bei Nachbarschaftsstreit bedroht

Pasewalk (LK VG) (ots) - Am 19.06.25 gegen 23:40 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald darüber informiert, dass es in einem Kleingarten an der Kürassier Kaserne in Pasewalk zu einem Brandausbruch gekommen ist. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr standen eine Gartenlaube und ein Gartenzaun bereits im ...

mehr