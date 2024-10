POL-EU: Auffahrunfall

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (29. Oktober) schlug ein 33-Jähriger aus Mechernich in der Straße Am Schwalbenberg in Euskirchen gegen 18.16 Uhr die Beifahrerscheibe eines Pkw ein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Mann bei der Tatausübung und machte auf sich aufmerksam. Der 33-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung der Straße Keltenring. Ein weiterer Zeuge bemerkte die Tat ebenfalls und setzte die Polizei ...

