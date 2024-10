Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksame Zeugen beobachten Diebstahl aus Pkw

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (29. Oktober) schlug ein 33-Jähriger aus Mechernich in der Straße Am Schwalbenberg in Euskirchen gegen 18.16 Uhr die Beifahrerscheibe eines Pkw ein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Mann bei der Tatausübung und machte auf sich aufmerksam. Der 33-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung der Straße Keltenring.

Ein weiterer Zeuge bemerkte die Tat ebenfalls und setzte die Polizei über den Vorfall in Kenntnis. Während der Flucht ließ der 33-Jährige die Tatbeute (Handy, zwei Taschen) zu Boden fallen. In einem angrenzenden Park konnte der nacheilende Zeuge den 33-Jährigen nach dem Fluchtversuch stellen und bis zum Eintreffen von Polizeibeamten festgehalten werden. Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund von gleichgelagerten Taten in Erscheinung getreten ist, wurde er aufgrund der Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen.

