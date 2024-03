Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Ein Einbruch und ein versuchter Einbruch in Bergkamen-Weddinghofen

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstagabend (29.02.2024), 21.30 Uhr und Freitagvormittag (01.03.2024), 11.20 Uhr die Tür zu einer Pizzeria am Häupenweg in Bergkamen-Weddinghofen aufgehebelt.

Dort entwendeten sie Bargeld, Spirituosen und Lebensmittel.

Zu einem Einbruchsversuch in Weddinghofen kam es in der Nacht von Freitag (01.03.2024) auf Samstag (02.03.2024). Gegen 01.40 Uhr versuchte ein Unbekannter in einen Kiosk an der Schulstraße/Kampstraße einzudringen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell