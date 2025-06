Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und einem Motorrad - Kradfahrer leichtverletzt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 19.06.25 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 86-jährige Fahrzeugführerin eines VW Caddy die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Richtung Markt und wollte aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges zurücksetzen. Dabei übersah sie das hinter ihr wartende Motorrad eines 53-jährigen Fahrzeugführers und schob das Motorrad etwa einen Meter nach hinten. Der Motorradfahrer wurde dadurch leicht am rechten Fuß verletzt. Obwohl die Unfallverursacherin daraufhin von zwei Zeugen und dem Motorradfahrer auf den Zusammenstoß angesprochen worden war, entfernte sie sich mit ihrem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Marktplatz. Nach dem Passieren der Poller am Ende der Straße befuhr die Fahrzeugführerin unerlaubt den Marktplatz und blieb direkt vor einem Geldinstitut stehen, um hier Geld abzuholen. Während der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten machte die Unfallverursacherin teilweise stark verwirrende Angaben und zeigte zudem einen sehr gebrechlichen Zustand mit geistigen und körperlichen Mängeln. Körperliche und geistige Fahrtüchtigkeitstests durch einen dafür ausgebildeten Polizeibeamten verweigerte die Fahrzeugführerin. Jedoch wurde aufgrund des zugrundeliegenden Verdachtes, dass der Verkehrsunfall durch geistige oder körperliche Mängel verursacht worden sein könnte, ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Der Führerschein der 86-Jährigen wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel des PKW zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wird über den Sachverhalt verständigt. Sachschaden entstand bei dem Verkehrsunfall nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Greifswald geführt. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

