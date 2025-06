Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hunde bei Hitze im Fahrzeug zurückgelassen

Bergen auf Rügen (ots)

Am Dienstag erhielt die Polizei auf der Insel Rügen gleich zwei Hinweise von aufmerksamen Zeugen über Hunde, die bei den derzeit sommerlichen Temperaturen allein in abgestellten Fahrzeugen zurückgelassen worden waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging gegen 14:30 Uhr bei den Beamten in Bergen der erste Hinweis ein. Ein Hund sei seit über zehn Minuten in einem in der Sonne geparkten Auto eingeschlossen. Kurz nach dem Eintreffen der Polizeikräfte traf auch der Halter am Fahrzeug ein. Dem Tier ging es augenscheinlich gut.

Gegen 15:30 Uhr folgte eine weitere Meldung: Eine Frau berichtete von einem Hund, der in einem Fahrzeug saß, das ebenfalls der prallen Sonne ausgesetzt war. Auch hier traf der Halter kurz nach den Beamten am Fahrzeug ein. Die eingesetzten Kräfte stellten fest, dass es den zwei im Auto befindlichen Hunden ebenfalls gut ging.

Im Verlauf der letzten Woche verzeichnete die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vermehrt ähnliche Hinweise.

Aus diesem Anlass weist die Polizei - insbesondere mit Blick auf die sommerlichen Temperaturen am kommenden Wochenende - nochmals eindringlich auf Folgendes hin: Kinder und Tiere dürfen bei sommerlichen Temperaturen niemals im Fahrzeug zurückgelassen werden - auch nicht "nur kurz"!

Bereits bei Außentemperaturen von etwa 20 Grad Celsius kann sich der Innenraum eines Fahrzeugs innerhalb einer Stunde lebensgefährlich aufheizen. Bei etwa 36 Grad Celsius besteht bereits nach circa zehn Minuten akute Lebensgefahr - bis hin zum Hitzetod.

Wer ein Tier oder eine Person bei Hitze in einem verschlossenen Fahrzeug bemerkt, sollte umgehend versuchen, den Fahrzeughalter ausfindig zu machen und unverzüglich die Polizei sowie gegebenenfalls den Rettungsdienst verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell