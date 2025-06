POL-NB: Brennender Kinderwagen im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Bergen

Bergen auf Rügen (ots) - Am Dienstag erhielt die Polizei auf der Insel Rügen gleich zwei Hinweise von aufmerksamen Zeugen über Hunde, die bei den derzeit sommerlichen Temperaturen allein in abgestellten Fahrzeugen zurückgelassen worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen ging gegen 14:30 Uhr bei den Beamten in Bergen der erste Hinweis ein. Ein Hund sei seit über zehn Minuten in einem in der Sonne geparkten Auto ...

