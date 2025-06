Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Dachstuhlbrand in Wieck auf dem Darß (LK Vorpommern-Rügen)

Wiek a.Darß (ots)

Am Freitag, dem 20.06.2025 wurde gegen 14:00 Uhr der Polizei der Brand eines reetgedeckten Hauses in Wieck auf dem Darß gemeldet. Zum Einsatz kamen neben der Polizei, sowohl die örtliche Freiwillige Feuerwehr, als auch die, der umliegenden Gemeinden (etwa 60 Feuerwehrkräfte) und der Rettungsdienst. Das Feuer konnte somit zeitnah in der Form unter Kontrolle gebracht werden, als das keine weiteren umliegenden Objekte gefährdet wurden. Der Löscheinsatz dauert derzeit noch an und der zu vermutende Schaden wird auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt.

Ein 77-jähriger Hinweisgeber aus dem Haus erlitt offenbar einen Schock und wurde ambulant im Rettungswagen behandelt. Hinweise auf weitere Personen im Haus gibt es aktuell nicht, sodass es augenscheinlich keine weiteren Verletzten zu geben scheint.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Meldung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) herausgegeben und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 16:10 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

