Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Unfall mit Anhänger; Schwarmstedt: Einbruch in Bekleidungsgeschäft; Munster: Diebstahl von Ladekabeln

Heidekreis (ots)

03.07.2025 / Unfall mit Anhänger

Bad Fallingbostel: Beim Rangieren in der Kantstraße touchierte der 27-jährige Fahrer eines Autos mit Anhänger am Donnerstagmittag ein geparktes Auto. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte daraufhin fest, dass der Fahrer lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B war. Für das von ihm geführte Gespann hätte er jedoch im Besitz der Führerscheinklasse BE sein müssen. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem Gespann untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

02./03.07.2025 / Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Schwarmstedt: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße "Mönkeberg". Hierbei scheiterten Unbekannte zunächst an einem Fenster. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Geschäft. Einen im Geschäft befindlichen Tresor konnten sie nicht öffnen, so dass sich die Unbekannten ohne Diebesgut entfernten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

02./03.07.2025 / Diebstahl von Ladekabeln

Munster: Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen mehrere Ladekabel von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, die sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Zum Schützenwald" befanden. Die Kabel trennten die Täter zuvor mit einem Werkzeug ab. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell