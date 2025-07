Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Nach schwerem Unfall - Fahrer verstorben

Heidekreis (ots)

03.07.2025

Munster: Am 05.06.2025 kam es auf der B 71, zwischen Oerrel und der Einmündung nach Dethlingen (L 240), zu einem schweren Verkehrsunfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/6050610). Der 49-jährige Fahrer, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, verstarb am 30.06.2025 in einem Hamburger Krankenhaus.

