Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Zeugen zu Unfall gesucht; Walsrode: Fahren ohne Fahrerlaubnis; Munster/Schneverdingen: Einbrüche; Walsrode: Eigentümer zu Fahrrad gesucht (FOTO)

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

30.06.2025 / Zeugen zu Unfall gesucht

Schneverdingen: Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung der Straße "Am Brink" in die Marktstraße ereignet hat. Zwischen zwei dort wartenden Autos kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß. Es handelte sich hierbei um ein schwarzes Auto der Marke Mazda und ein braunes Auto der Marke BMW. Der Fahrer des Mazda entfernte sich zudem vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich gegen 15:45 Uhr unmittelbar vor einer gut besuchten Eisdiele. Die Polizei Schneverdingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zu dem unfallflüchtigen schwarzen Mazda, geben können, sich unter 05193-982500 zu melden.

30.06.2025 / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Walsrode: Am frühen Montagmorgen kontrollierten Polizeikräfte einen 54-Jährigen, der die A 7 mit seinem Auto in Richtung Hamburg befuhr. Bei der Kontrolle mussten sie feststellen, dass sich der Fahrer, der lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis war, bereits länger als sechs Monate in Deutschland aufhielt. Bei einem Aufenthalt von mehr als sechs Monaten muss jedoch eine Verlängerung des Zeitraums oder ein deutscher Führerschein beantragt werden. Die Weiterfahrt wurde dem 54-Jährigen daraufhin untersagt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

28. - 30.06.2025 / Einbrüche

Munster/Schneverdingen: In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in Räumlichkeiten des Forstamts in der Schweriner Straße in Oerrel ein. Dort entwendeten sie diverse Maschinen. Auch auf dem Gelände befindliche Fahrzeuge wurden gewaltsam geöffnet. In der Zeit von Samstag bis Montag brachen Unbekannte eine Tür der Freizeitbegegnungsstätte in der Kirchstraße in Schneverdingen auf. Hier entwendeten sie Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen / Fahrzeuge nehmen die Polizei in Munster unter 05192-9600 und die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

13.06.2025 / Eigentümer von Fahrrad gesucht (FOTO)

Walsrode: Bereits am 13.06. stellten Polizeikräfte ein Fahrrad sicher, das durch einen 21-Jährigen entwendet wurde. Das Fahrrad befand sich zuvor vermutlich im Bereich des Bahnhofs in Walsrode. Es handelt sich um ein blaues Mountainbike der Marke "Prophete". Die Polizei in Walsrode (05161-48640) sucht nun den Eigentümer des Fahrrads.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell