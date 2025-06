Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen/Soltau: Trunkenheiten im Verkehr; Gilten: Einbruch in Werkstattgebäude; Soltau: Polizei sucht Eigentümer von Fahrrad

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

29./30.06.2025 / Trunkenheiten im Verkehr

Bispingen/Soltau: Am Sonntagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Auto, das mit einer auffälligen Fahrweise auf der A 7 in Richtung Hamburg fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 09:50 Uhr in Höhe von Bispingen stellten die Polizeikräfte fest, dass die 44-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Die 44-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

Auch in Soltau kontrollierten Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen auf der B 71 einen 51-Jährigen, der zuvor durch einen Zeugen beobachtet wurde, wie er Alkohol konsumierte. Er stieg im Anschluss in ein Auto und fuhr damit los. Bei der Kontrolle gegen 02:40 Uhr ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,54 Promille. Dem 51-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

29.06.2025 / Einbruch in Werkstattgebäude

Gilten: Im Zeitraum von Freitag, gegen 17:00 Uhr, bis Sonntag, gegen 12:00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Werkstattgebäude in der Rodewalder Straße ein. Hier durchsuchten diese das Gebäude und entwendeten diverse Maschinen, Werkzeuge und Instrumente. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

07.06.2025 / Polizei sucht Eigentümer von Fahrrad (FOTO)

Soltau: Bereits am 07.06.2025 stellten Polizeikräfte im Rahmen eines Einsatzes ein hochwertiges Fahrrad sicher. Es handelt sich um ein dunkelrotes Mountainbike der Marke "KS Cycling". Die Polizei in Soltau (05191-93800) sucht nun den Eigentümer dieses Fahrrads.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell