POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Kiosk

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (04.06.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Rathausplatz. Die Polizei stellte ein Messer sicher. Gegen 17.30 Uhr verständigten Passanten die Polizei und teilten mit, dass eine Frau mit einem Messer in der Hand auf dem Rathausplatz unterwegs sei. Die Einsatzkräfte trafen die Frau vor Ort an. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 29-jährige Frau kein Messer in der Hand. ...

