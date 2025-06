Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Messer sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (04.06.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Rathausplatz. Die Polizei stellte ein Messer sicher.

Gegen 17.30 Uhr verständigten Passanten die Polizei und teilten mit, dass eine Frau mit einem Messer in der Hand auf dem Rathausplatz unterwegs sei.

Die Einsatzkräfte trafen die Frau vor Ort an. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 29-jährige Frau kein Messer in der Hand. Die Beamten kontrollierten die Frau. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte ein Messer in der Tasche der 29-Jährigen und stellten dieses sicher. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau die Beamten.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen die 29-jährige Frau.

