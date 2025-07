Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fahrt unter Alkohol; Walsrode: E-Scooter geortet; Walsrode: Fahrzeugbrand; Munster: Zusammenstoß mit Baum

Heidekreis (ots)

01.07.2025 / Fahrt unter Alkohol

Soltau: Bei der Kontrolle eines 43-Jährigen, der die Celler Straße am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr mit seinem Auto befuhr, stellte sich heraus, dass dieser vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

01.07.2025 / E-Scooter geortet

Walsrode: Nach dem Diebstahl eines E-Scooters, der zuvor am Gymnasium in der Sunderstraße stand, war es der 45-jährigen Besitzerin möglich diesen mit dem Handy zu orten. Das zuvor mit einem Schloss gesicherte Fahrzeug konnte sie gegen 20:40 Uhr zusammen mit den alarmierten Polizeikräften in einem Gebüsch an der Felix-Nussbaum-Schule auffinden. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

01.07.2025 / Fahrzeugbrand

Walsrode: Am Dienstagvormittag geriet auf der Straße "Am Kloster" ein Pkw in Vollbrand. Als gegen 10:30 Uhr während der Fahrt Flammen aus dem Motorraum schlugen, fuhr die 37-Jährige Fahrerin das Auto noch von der Hannoverschen Straße in die dortige Sackgasse. Bevor das Fahrzeug vollständig brannte, konnten sie und ihre 16-jährige Beifahrerin das Fahrzeug unverletzt verlassen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Hannoversche Straße für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

01.07.2025 / Zusammenstoß mit Baum

Munster: Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Transporter die Hans-Krüger-Straße aus Oerrel kommend in Richtung Munster. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kollidierte er mit einem dort befindlichen Straßenbaum. Der 29-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise auf eine mangelhafte Bereifung des Fahrzeugs. Ob ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

