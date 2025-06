POL-Lebach: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Saarwellingen (ots) - In den späten Abendstunden des 06.06.2025 entwendete ein unbekannter Täter ein rotes Kleinkraftrad, welches in der Franz-Liszt-Straße abgestellt war. Zum Tatzeitpunkt befand sich an diesem ein blaues Versicherungskennzeichen. Sachdienliche Täterhinweise/Hinweise zum Aufenthalt des Rollers erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Lebach LEBACH- DGL Am Markt 3 66822 Lebach ...

