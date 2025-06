Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Dreiste Diebe im Doppelpack

Lebach (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Geldbörse einer 72-jährigen Frau aus Lebach auf dreiste Art und Weise entwendet. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Poststraße in Lebach.

Die 72-Jährige befand sich nach dem Einkauf auf dem Fahrersitz ihres Pkw, wo sie von einem ca. 40-jährigen Mann mit kräftiger Statur und schwarzen Haaren in englischer Sprache angesprochen wurde. Besagter Mann gab vor, dass etwas unter dem Pkw nicht in Ordnung sei, woraufhin die Geschädigte kurz ausstieg und unter dem Fahrzeug nachsah. In dieser Zeit begab sich eine zweite Person zur Beifahrerseite, öffnete die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche und entwendete hieraus die Geldbörse. Das Fehlen wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Geschädigten festgestellt.

Sachdienliche Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass sie ihre Wertgegenstände vor, während und nach dem Einkauf sicher verwahren, sodass sie Dieben keine Gelegenheit zu einem Diebstahl bieten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell