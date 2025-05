Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Dieb durch Grenzkontrolle gefasst

Zittau (ots)

20.05.2025 | 10:30 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen am 20. Mai 2025 am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 10:30 Uhr einen mit Haftbefehl gesuchten ungarischen Autofahrer. Der 45-jährige Mann war im Juni 2023 in Bayern wegen des Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die offene Summe inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 1.382,50 Euro konnte er zahlen und entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe von 32 Tagen.

