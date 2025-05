Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Festnahme an Ebersbacher Grenzübergang

Ebersbach (ots)

19.05.2025 | 22:20 Uhr | Ebersbach

Bundespolizisten stoppten am 19. Mai 2025 am tschechischen Grenzübergang Ebersbach - Jirikov um 22:20 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Gegen den 31-jährigen Tschechen war im Januar 2025 wegen eines Gewaltdeliktes die Untersuchungshaft angeordnet worden. Der Mann soll heute in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

