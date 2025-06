Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

66822 Lebach (ots)

Bereits am Freitag, dem 23.05.2025, gegen 11:40 Uhr, kam es auf dem "Bitscher Platz" (Parkplatz am Bahnhof)in Lebach zu einem Vorfall im Straßenverkehr, wobei ein Fahrzeug beschädigt wurde. Konkret wurde der Fahrer eines schwarzen VW Tiguan durch die Fahrerin eines silbernen Opel Vectra, welche entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr, zu einem Ausweichmanöver gezwungen, wobei er einen Betonsockel streifte. Die Verursacherin entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Tiguan wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Vorfall soll durch eine neutrale Zeugin beobachtet worden sein, welche jedoch keine Daten hinterließ. Der folgende Aufruf richtet sich daher insbesondere an die besagte Zeugin, jedoch auch an alle andere Personen, die zweckdienliche Angaben zum Vorfall machen können.

