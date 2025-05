Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in Sportlerheim der SF Hüttersdorf

Hüttersdorf (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es einen Einbruch in das Sportlerheim der Sportfreunde Hüttersdorf. Die unbekannten Täter beschädigten zunächst ein vor einem Fenster angebrachtes Schutzgitter, im Anschluss konnten sie durch dieses Fenster in das Clubheim einbrechen. Hier wurden alle Räume durchsucht und zwei Würfeltresore entwendet. Der Einbruch wurde der Polizei Lebach am Samstag gemeldet. Durch die Beamten wurden Spuren gesichert und eine Anzeige eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

