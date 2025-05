Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung und Diebstahl

Saarwellingen (ots)

Ein Mülleimer an einer öffentlichen Sitzbank im Einmündungsbereich Höhenstraße / Salbacher Straße in Saarwellingen störte einen bislang unbekannten Täter anscheinend so sehr, dass er diesen in den zurückliegenden Monaten bereits mehrfach von seinem Pfosten entfernte und in die Hecken warf.

Nachdem dieser aber immer wieder neu dort befestigt wurde, flexte er nun den ganzen Pfosten ab und nahm den Mülleimer mit. Die Tatzeit liegt zwischen 10.04.2025 und 11.04.2025.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder dem Verbleib des Mülleimers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell