POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz Lebach

Schmelz (ots) - Am 27.03.2025 ereignete sich gegen 13:35 Uhr ein Verkehrsunfall in der Berliner Straße in Schmelz/Hüttersdorf. Laut Zeugenaussagen befuhr ein älterer Herr mit seinem Ford C-Max die Berliner Straße in der Ortslage Hüttersdorf von Primsweiler kommend in Fahrtrichtung Schmelz. In Höhe der Bäckerei Bost kam der Ford C-Max nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Fahrzeug. Laut ...

