POL-Lebach: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Lebach

Saarwellingen (ots) - Ein Mülleimer an einer öffentlichen Sitzbank im Einmündungsbereich Höhenstraße / Salbacher Straße in Saarwellingen störte einen bislang unbekannten Täter anscheinend so sehr, dass er diesen in den zurückliegenden Monaten bereits mehrfach von seinem Pfosten entfernte und in die Hecken warf. Nachdem dieser aber immer wieder neu dort befestigt wurde, flexte er nun den ganzen Pfosten ab und nahm ...

