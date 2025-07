Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brand eines Getreidefelds; Walsrode/Soltau/Neuenkirchen: Unfallfluchten auf Parkplätzen; Munster: Mehrere Fahrzeuge mit Zwille beschädigt

Heidekreis (ots)

02.07.2025 / Brand eines Getreidefelds

Walsrode: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochmittag ein Getreidefeld zwischen Tietlingen und Honerdingen in Brand auf dem Mäharbeiten stattfanden. An drei unterschiedlichen Stellen entzündete sich gegen 12:45 Uhr die bereits gemähte Fläche und das Feuer breitete sich auf einer Fläche von ca. 45.000 Quadratmetern aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

02.07.2025 / Unfallfluchten auf Parklätzen

Walsrode/Soltau/Neuenkirchen: Am Mittwoch kam es kam es im Verlauf des Tages zu mehreren Unfallfluchten im Heidekreis. Zunächst touchierte ein Unbekannter im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr den rechten Außenspiegel eines in der Winkelgasse in Walsrode, beim dortigen Hausarztzentrum, geparkten Autos der Marke "Renault". In Soltau stieß kurz darauf, zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lüneburger Straße abgestelltes Auto der Marke "VW". An diesem entstand hierdurch ein Sachschaden. Am frühen Abend kam es dann auch in Neuenkirchen zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter touchierte hier ebenfalls auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Visselhöveder Straße ein anderes Auto der Marke "Skoda", sodass ein Sachschaden entstand. Der Unfall passierte im Zeitraum von 18:20 Uhr bis 18:30 Uhr. Alle Unfallverursacher entfernten sich im Anschluss von den jeweiligen Unfallorten, ohne eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Hinweise zu den Unfallflüchtigen nehmen die Polizei in Walsrode unter 05161-48640, die Polizei in Soltau unter 05191-93800 und die Polizei in Schneverdingen unter 05191-982500 entgegen.

01.07.2025 / Mehrere Fahrzeuge mit Zwille beschädigt

Munster: Bei einem Autohändler in der Danziger Straße wurden am Montagabend gegen 22:30 Uhr mehrere auf dem Grundstück stehende Autos beschädigt. Im Umfeld der Fahrzeuge stellten die Beamten diverse Metallkugeln fest, die üblicherweise mit einer Zwille verschossen werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Personen / Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

