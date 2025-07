POL-HK: Presse 06.07.2025 Polizeiinspektion Heidekreis

Polizeiinspektion Heidekreis

Presse 06.07.2025 Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

1. Walsrode, Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss I

Am Freitagabend meldete eine Zeugin einen VW Passat auf der L191 von Rethem kommend in südliche Richtung. Der Pkw fuhr in Schlangenlinie und kollidierte im weiteren Verlauf beinahe mit einem entgegenkommenden Mähdrescher und einem Verkehrszeichen. Im Rahmen der Fahndung wurde der Pkw auf der B214, im Bereich Schwarmstedt, festgestellt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Atemalkoholwert von 1,21 Promille. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rethem (Aller) unter 05165/291340 zu melden.

2. Walsrode, Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss II

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch aufmerksame Zeugen ein auf der B209 befindlicher Sattelzug gemeldet, der zwischen Bad Fallingbostel und Walsrode in Schlangenlinien gefahren sei. Dieser sei kurz zuvor auf der A7 Höhe der Anschlussstelle Dorfmark beinahe mit einem PKW kollidiert. Im Gewerbegebiet von Walsrode wurde der Sattelzug einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,44 Promille. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161/48640 zu melden.

3. Munster, Bedrohung mit Messer

Am Freitag Nachmittag kam es am Mühlenteich in Munster zu einer Bedrohung mit Messer. Ein stark alkoholisierter 43-jähriger Mann hat mit einem aufgeklappten Taschenmesser eine 57-jährige Parkbesucherin ohne ersichtlichen Grund bedroht. Der amtsbekannte Mann konnte durch die eingesetzten Beamten entwaffnet werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,56 Promille. Hiernach wurde der Randalierer dem Zentralgewahrsam zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

4. Soltau, Verkehrsunfallflucht beim Outlet

Am Freitag, zwischen 11:45 Uhr und 17 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Outlet-Centers am Rahrsberg in Soltau-Harber zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß abgeparkter VW Polo durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Wer Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 051919380215 zu melden.

